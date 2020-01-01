صحيفة بريطانية.. لماذا تخلى الجيل الجديد من “داعش” عن العلم الأسود

2020/01/01 | 16:38 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كان يوماً قاتماً وكئيباً في بلدة جمجمال في كردستان العراق، حيث تناثرت قطرات الرذاذ المتساقط من الغيوم...

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