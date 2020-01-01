حزب الله يعلن رفضه قرار الحشد بالانسحاب من الاعتصام عند السفارة الامريكية

2020/01/01 | 16:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد(أ ف ب) – بدأ أنصار الحشد الشعبي الاربعاء الانسحاب من أمام السفارة الأميركية في بغداد بعدما أمرت قيادة هذه القوات بذلك غداة يوم من الاعتصام، لكن أحد الفصائل الموالية لايران قال انه سيبقى في المكان.ودعا الحشد في بيان وجهه الى أنصاره الى “الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة […]

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