2020/01/01 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل..



نيجيرفان البارزاني: الولايات المتحدة كانت شريكا رئيسا لنا في هزيمة داعش

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