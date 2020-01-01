عيسى قاسم: العدوان الأمريكي على العراق عدوان على الأمة كلها

2020/01/01 | 16:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آية الله عيسى قاسم أن العدوان الأمريكي على العراق هو عدوان على الأمّة كلّها وسحق لحرمة الإنسان وكرامته واستخفاف بقيمة الحياة وترسيخ لمبدأ القتل ب...

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