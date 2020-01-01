“إسرائيل” تبدء ضخ الغاز إلى “الأردن” وخلال أيام إلى “مصر”

2020/01/01 | 16:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوڤال شطاينتس، اليوم الأربعاء، بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن، وذلك بعد إتمام عملية الضخ التجريبي للغاز التي أجرتها شركة “نوبل إنيرجي” يوم أمس لضخ الغاز من حقل “لفياتان” في البحر المتوسط قبالة مدينة حيفا.وقال شطاينتس، في مقابلة مع موقع صحيفة “يديعوت آحرونوت” إنه “بعد تشغيل […]

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