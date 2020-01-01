نيجيرفان البارزاني: نرفض التهجم على السفارة الأميركية والعراق والإقليم بحاجة لدعم واشنطن

2020/01/01 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بيانا بشأن أحداث السفارة الأميركية في بغداد.

وقال البارزاني، إن التهجم على السفارة مرفوض بشكل قاطع ويعرض مصالح العراق للخطر، مشيرا الى أن العراق واقليم كردستان بحاجة للدعم الأميركي.

وشدد على ضرورة عدم السماح بمهاجمة السفارات والبعثات الدبلوماسية، عازيا ذلك الى أن الدبلوماسيين وأعضاء الممثليات ضيوف العراق ويجب حمايتهم واحترامهم.

وأضاف، أنه يتابع بقلق بالغ تطور الأحداث، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة كانت شريكا رئيسا للعراق والإقليم في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

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