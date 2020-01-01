فيديو : بدموع “محمد عبده” يستقبل العام الجديد

2020/01/01 | 16:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، للفنان السعودي محمد عبده في ليلة عراب الطرب التي كرّم فيها على مسرحه في بوليفارد الرياض، لتدمع عيناه بعد تكريم على المسرح.محمد عبده يقابل مفاجأة عائلته بالدموع في #ليلة_عراب_الطرب#موسم_الرياض#MBC1 pic.twitter.com/qXt1oD6C9D — MBC1 (@mbc1) December 31, 2019 ونشر تركي آل […]

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