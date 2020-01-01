امنيات اهالي كربلاء للعام الجديد من ساحات التظاهر | تقرير

2020/01/01 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والإصلاح، وتزدحم الامنيات في صدور أهالي كربلاء الذي يتأملون ان تتحقق، ويحصلون على وطن يعيشون فيه بأمان.

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