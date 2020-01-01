صحيفة: بطن “نيمار” لا تليق برياضي

2020/01/01 | 17:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق انتقد تقرير نشرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، لاعب باريس سان جرمان، البرازيلي #نيمار_دا_سيلفا، وذلك لظهوره بشكلٍ لا يناسب الرياضيين، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل […]

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