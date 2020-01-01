بارزاني يدين الاعتداء على السفارة الامريكية في بغداد ويؤكد: الامريكيون أصدقاء العراق وكردستان

2020/01/01 | 17:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، الاعتداء على السفارة الامريكية في بغداد، فيما بين ان الامريكيين اصدقاء العراق وكردستان.

وقال بارزاني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "التجمع والمظاهرات المدنية حق دستوري، بيد ان استخدام العنف والهجمات والتصرفات اللامسؤولة لاستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية، تطور خطير، وننظر بقلق بالغ الی الاحداث الاخيرة والهجوم علی السفارة الامريكية في بغداد وانه عمل غير مقبول ومرفوض كليا ويعرض مصالح العراق للخطر".

وأضاف "الامريكيون حلفاء واصدقاء للعراق واقليم كردستان وكانوا شركاء رئيسيين في تحرير العراق والانتصار علی ارهابيي القاعدة وداعش، ولمواجهة مخاطر الارهاب وحماية مصالحهم، لا يزال العراق واقليم كوردستان بحاجة الی دعم وتعاون امريكا والتحالف الدولي".

وتابع ان "ممثلي الدول والدبلوماسيين ضيوف العراق يجب احترامهم وحمايتهم.



نطالب الجهات المسؤولة ان تؤدي مهامها في الحفاظ عليهم والا تسمح بتعرض السفارات والمؤسسات والبعثات الدبلوماسية الی الهجمات".

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