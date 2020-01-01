خبير : الغاء العراق لاتفاقيته الامنية مع اميركا

2020/01/01 | 17:09 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد الخبير والاستاذ بالقانون الدولي، علي فاضل، اليوم الاربعاء، ان العراق سيعرض سمعته الدولية للخطر في حال محاولته الغاء الاتفاقية الامنية الموقعة...

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