الشعوب تنتصر .. الملا يشبه تظاهرات العراق بـ

2020/01/01 | 17:09 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد السياسي والنائب السابق حيدر الملا، اليوم الاربعاء، ان التاريخ يعد انتاج نفسه، مشبهاً ميدان التحرير في مصر بساحة التحرير والحبوبي، واتباع السلطة...

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