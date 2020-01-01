محمد السعدي - صفحات من كتاب سجين الشعبة الخامسة

2020/01/01 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدي مدن كردستان تنتفضفي عام 1987 وفي صيف ساخن بأحداثه السياسية والعسكرية حدث تململ جماهيري وفعاليات عسكرية واسعة في مدن كردستان، تواكباً مع تطورات األحداث التي أدت إلى سقوط ناحيتي )نوجول( في قاطع كرميان بيد أنصار الحزب الشيوعي العراقي وقرادغ في محافظة سليمانية بيد قوات البشمركة المشتركة.في خضم هذه التطورات واألحداث المتسارعة والتي سبقت التقييمات والتقديرات والخطط الموضوعة بسرعة حدوثها ونتائجه......

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