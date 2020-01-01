2020/01/01 | 17:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن وزير النفط ثامر الغضبان اعتماد أساليب حديثة ومتطورة للحد من تهريب المنتجات النفطية، مؤكداً تحقيق ارباح للشركات الوطنية.وقال الغضبان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن وزارة النفط وقعت عقداً لاعتماد ونصب منظومة لكشف النضوحات والتجاوزات على الانابيب الناقلة للمنتجات النفطية، والعقد في مرحلة التنفيذ”.وأضاف إن “جميع الأنابيب النفطية داخل العراق ستعمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط : اعتمدنا أساليب جديدة لمنع تهريب النفط مؤكداً تحقيق ارباح للشركات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط : اعتمدنا أساليب جديدة لمنع تهريب النفط مؤكداً تحقيق ارباح للشركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).