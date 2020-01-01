مجهولون يحرقون مقر نقابة الصيادلة في ذي قار

2020/01/01 | 17:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن مجهولين احرقوا مبنى نقابة الصيادلة في المحافظة.وذكر المصدر لـ"كلكامش برس"، أن "مجهولين احرقوا مبنى نقابة الصيادلة فرع ذي قار وسط مدينة الناصرية".وبين المصدر، أن "الحريق تسبب بإضرار مادية جسيمة للمبنى من حرق للسجلات وعدد من الأوراق المهمة، فضلا حاسبات وطابعات في النقابة".واشار المصدر، إلى أن "النقابة كانت تحوي وصولات أموال بعشرات الملايين، أيضا احترقت".

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