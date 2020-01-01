في أول أيام 2020 .. ولادة 392 ألف طفل في العالم

2020/01/01 | 17:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأحتفلت الأمم المتحدة،اليوم الاربعاء، بميلاد نحو 392 ألف طفل في جميع أنحاء العالم في اليوم الأول من العام الجديد.ولفتت الانتباه إلى عدد المواليد الجدد الذين يلقون حتفهم قبل سن الخامسة رغم ما تحقق من تقدم في إنقاذ الأطفال.وتصدرت الهند ترتيب الدول التي شهدت أكبر عدد من المواليد ، بحسب "اليونيسيف"، إذ تمت ولادة 67 ألفا و385 طفلا يوم رأس السنة.واحتلت الصين المرتبة الثانية بـ46 ألفا و299 طفلا، ثم نيجيريا بـ26 ألفا و39 طفلا، تليهما باكستان ثم إندونيسيا والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا..

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