الجبوري لـ(دجلة): هناك محاولات لتشويه التظاهرات السلمية وجرها الى الفوضى

2020/01/01 | 17:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة فهد الجبوري ،اليوم الاربعاء، عن وجود محاولات لتشويه التظاهرات السلمية وجرها الى الفوضى.ودعا الجبوري في حديثه لدجلة، كتلة البناء...

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