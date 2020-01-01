2020/01/01 | 17:41 - المصدر: الغد برس

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بعد نقابة الصيادلة..



مجهولون يحرقون منزل النائب السابق محمد اللكا

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بعد نقابة الصيادلة..



مجهولون يحرقون منزل النائب السابق محمد اللكاش في ذي قار

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