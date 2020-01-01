2020/01/01 | 17:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب الامين العام لحركة الجهاد والبناء في العراق أن الحكومة العراقية توسطت وطلبت من هيئة الحشد الشعبي اخلاء ساحة الاعتصام مقابل السفارة الاميركية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي: ما يهم العراقيين اليوم هو جلاء القوات الاميركية بالكامل ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي: ما يهم العراقيين اليوم هو جلاء القوات الاميركية بالكامل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).