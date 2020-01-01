الحشد الشعبي يوجه رسالة الى “الرئاسات الثلاث” في العراق

2020/01/01 | 17:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محمد الحيدري، ممثل ’’ولي الفقيه’’ ورئيس التوجيه العقيدي في الحشد الشعبي، رسالة الى “الرؤساء الثلاث” في العراق، وهم كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء المستقيل من المنصب […]

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