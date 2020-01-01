وفد من تحالف البناء يزور رئيس الجمهورية لبحث مرشح جديد لمنصب رئاسة الوزراء

2020/01/01 | 17:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح، عبدالامير التعيبان، الأربعاء عن زيارة وفد من تحالف البناء إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، للتشاور بشأن حل أزمة تقديم مرشح لرئاسة الحكومة بعد رفض العيداني.[…]

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