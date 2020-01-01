البلداوي يطالب بإلغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي وطرد السفارة الاميركية

2020/01/01 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، على ضرورة إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع واشنطن، وطرد سفارتهم وجنودهم من العراق.

وقال البلداوي في تصريح إن الوجود الأميركي لم يجني منه العراق سوى الدمار والخراب طوال الأعوام الماضية وأن المؤامرات الاميركية الخبيثة على العراق لم تنتهي حتى هذه اللحظة، مبينا أن ما يزعج الولايات المتحدة حقا هو تمكن الحشد الشعبي من دحر مخططات أميركا وحلفاءها في تقسيم العراق الى دويلات متناحرة من أجل إضعافه.

وأكد البلداوي ان العدوان الأميركي على قطعات الحشد الشعبي لن يمر مرور الكرام دون رد او محاسبة.

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