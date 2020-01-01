حفاظاُ على هيبة الدولة : الحشد يدعو المحتجين بالانسحاب من امام السفارة الامريكيى

2020/01/01 | 17:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الحشد الشعبي، الاربعاء المحتجين المتواجدين قرب السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، إلى الانسحاب.وذكر موقع اعلام الحشد الشعبي، ان الأخير “دعا الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية […]

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