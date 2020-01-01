مشعان الجبوري: لهذا السبب يثق حلفاء ايران بها ولا يفعل حلفاء اميركا الامر نفسه

2020/01/01 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قال النائب السابق مشعان الجبوري ، الأربعاء (1 كانون الثاني 2019) ان هناك سبباً جعل حلفاء ايران يثقون بها اكثر من غيرها على عكس من يتحالف مع أمريكا.

وتساءل الجبوري عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك: "‏لماذا يثق حلفاء ايران بها؟ ‏ولا يمكن الوثوق بأميركا رغم انها الاقوى؟"، موضحا: "‏لأن امريكا لا ثبات في مواقفها وتتخلى عن حلفائها في اول مطب!".

واردف: "‏فيما إيران تقف مع حلفائها ولا تتخلى عنهم وسخية بمساعدتهم وتقاتل معهم ان تطلب الامر".

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، (الأربعاء 1 كانون الثاني 2020)، أن خروج القوات الأميركية في الوقت الحالي من العراق له أضرار عديدة.

وقال آلي في حديث خص به (بغداد اليوم )، إن "الوضع الأمني مايزال غير

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بان جموع المعتصمين امام مبنى السفارة الامريكية وسط العاصمة بغداد، وبعد انسحابهم من المنطقة الخضراء قرروا نصب سرادق الاعتصام في الضفة المقابلة لمبنى السفارة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان &qu

بغداد اليوم - متابعة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، الاربعاء 1 كانون الثاني 2020، تقريرا عن الاحتجاجات التي شهدها محيط السفارة الامريكية في العاصمة بغداد من قبل الحشد الشعبي بعد قصف الطائرات الامريكية مقاره في القائم بمحافظة الانبار، حيث أشار

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