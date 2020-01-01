صحيفة اميركية: اقتحام السفارة في المنطقة الخضراء عمق المشاكل بين بغداد وواشنطن

2020/01/01 | 18:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز ،اليوم الاربعاء، أن الغارات الجوية الامريكية على فصائل الحشد الشعبي واقتحام السفارة وضعا واشنطن في اخطر أزمة لها.وذكر التقرير، أن “العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق قد تعقدت بعد ان كانت تمر بافضل الاوقات واصبحت اكثر ضبابية، حيث دفعت الغارات الجوية واقتحام السفارة الامريكية إلى أخطر أزمة للولايات المتحدة […]

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