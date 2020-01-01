2020/01/01 | 18:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسبر: نشر 750 جنديا أمريكيا اضافيا في المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/01 | 18:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبر: نشر 750 جنديا أمريكيا اضافيا في المنطقة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسبر: نشر 750 جنديا أمريكيا اضافيا في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).