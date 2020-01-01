القبض على 4 دواعش جنوبي الموصل

2020/01/01 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على اربعة دواعش في قرية امام غربي التابعة لناحية القيارة جنوبي الموصل.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "قوة مشتركة من من افواج الطوارئ ومديرية الاستخبارات الاتحادية، القت القبض على اربع دواعش خلال عملية امنية في قرية امام غربي في قضاء القيارة".وأضافت ان "احدهم كان يعمل فيما يسمى (بالحسبة) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (بديوان الجند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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