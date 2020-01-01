2020/01/01 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: الأمور تحت السيطرة في سفارتنا بالعاصمة العراقية بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: الأمور تحت السيطرة في سفارتنا بالعاصمة العراقية بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).