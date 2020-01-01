بومبيو: يسمي اربعة من قادة الحشد بالارهاب ويتهمهم بتدبير هجوم السفارة

2020/01/01 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء، قادة من “الحشد الشعبي” العراقي بتدبير الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.ونشر بومبيو في تغريدة له على “تويتر”، صور أربعة من قادة الحشد، واصفًا إياهم بأنهم “إرهابيين أتباع لإيران”، واتهمهم بأنهم من “دبروا الاعتداء” على سفارة بلاده في بغداد.وقال الوزير الأميركي: “لقد تم تنظيم الهجوم […]

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