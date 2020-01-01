2020/01/01 | 18:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، اليوم الأربعاء، أنه سيتم نشر 750 جنديا اضافيا في المنطقة رداً على أحداث العراق الأخيرة.وقال اسبر في بيان صحفي، إنه “بتوجيه من القائد الأعلى الرئيس دونالد ترامب أعطيت تعليمات بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للكتيبة 82 إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يؤكد رسمياً ارسال 750 جنديا الى العراق: سنحمي شعبنا ومصالحنا اينما كانت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يؤكد رسمياً ارسال 750 جنديا الى العراق: سنحمي شعبنا ومصالحنا اينما كانت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).