الائتلاف المالكي يدخل في وساطة مع الامريكان لسحب المحتجين

2020/01/01 | 18:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين المالكي، الأربعاء حصول وساطة قادها زعيم الائتلاف نوري المالكي سمحت بتقريب موعد انسحاب المحتجين من امام السفارة الأميركية في بغداد.وقال المالكي في […]

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