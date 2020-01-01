الحشد الشعبي يدعو المحتجين المتواجدين قرب السفارة الأميركية الى الانسحاب – صور

2020/01/01 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، انسحاب المحتجين المتواجدين امام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد، احتراماً لقرار الحكومة العراقية.

وكانت الهيئة قد دعت في بيان، الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأميركية إلى الانسحاب، وذلك حفاظا على هيبة الدولة، بعد أن أمرت الحكومة العراقية بالانسحاب، لافتا الى أن رسالة الحشد الشعبي قد وصلت الى الولايات المتحدة.

كما دعت الجميع إلى المشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء في بغداد والمحافظات، مشيرة الى أن العزاء المركزي لهم سيقام في منطقة الجادرية ببغداد.

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