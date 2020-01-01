2020/01/01 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
علق النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزاعي، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، على رفض سياسيين دخول الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يعلق على رفض سياسيين الدخول للسفارة الامريكية: يخشون الكشف عن ملفاتهم التآمرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
علق النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزاعي، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، على رفض سياسيين دخول الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يعلق على رفض سياسيين الدخول للسفارة الامريكية: يخشون الكشف عن ملفاتهم التآمرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يعلق على رفض سياسيين الدخول للسفارة الامريكية: يخشون الكشف عن ملفاتهم التآمرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).