نائب يعلق على رفض سياسيين الدخول للسفارة الامريكية: يخشون الكشف عن ملفاتهم التآمرية

2020/01/01 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزاعي، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، على رفض سياسيين دخول الم...





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