على غرار اوروبا.. الدفاع المدني العراقي يتدخل في مهمة انسانية غير مسبوقة

2020/01/01 | 18:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تدخلت فرق الدفاع المدني، في مهمة انسانية غير مسبوقة في العراق، حيث اظهرت صور حصلت عليها “يس عراق” رجال الدفاع المدني وهم يلتقطون بالونات علقت بعمود للانارة باحدى شوارع بغداد.جاء ذلك بعد ان استنجد بهم بائع بالونات فقد بضاعته بعد ان طارت بالهواء، وسرعان ما تدخلوا ليعيدوها اليه مرة اخرى.واثار […]

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