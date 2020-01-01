سائرون يطالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء الأميركي

2020/01/01 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب تحالف سائرون، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء الأميركي ضد مواقع الحشد الشعبي في محافظة الانبار.

وقال النائب عن التحالف اسعد العبادي، إن مجلس النواب دخل بعطلته التشريعية، وسيكون غير قادر على مناقشة الاعتداءات والظروف الراهنة، مبينا ان الجلسة التداولية التي عقدت خلال اليومين الماضيين، لم تقدم سوى الشجب والاستنكار بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وشدد العبادي على ضرورة عقد رئاسة مجلس النواب جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الأميركية، كون هذه الهجمات غير مبررة وتعتبر انتهاكا لسيادة العراق.

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