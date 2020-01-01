2020/01/01 | 18:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشعان الجبوري” : هناك سبباً جعل حلفاء ايران يثقون بها اكثر من غيرها على عكس من يتحالف مع أمريكا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/01 | 18:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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