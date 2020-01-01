2020/01/01 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندوة تناقش دور المسرح في بناء الطفل سامراء – الزمان نظم المركز الثقافي للطفل في سامراء محاضرة تثقيفية بعنوان ( فاعلية مسرح الطفل في بناء شخصية الطفل ) بالتعاون مع البيت الثقافي والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية على قاعة منتدى شباب ورياضة سامراء وفقا لصفحة دار ثقافة الاطفال في (فيسبوك)،وسلطت المحاضرة الضوء على عدد […]

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