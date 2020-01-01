2020/01/01 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آمال تتجدّد في وداع عام وإستقبال آخر (2-2) أمنيات الفنانين تستمد تفاؤلها من الحراك الشبابي المبدع بغداد – فائز جواد – ياسين ياس في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات والتظاهرات السلمية في العاصمة بغداد والمحافظات تمنى عدد من الفنانين العراقيين ونحن نودع عاماً ونستقبل أخر ان تهتم الحكومة المقبلة بالمشهد الفني والثقافي وان تدعمه من […]

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