2020/01/01 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيتان قاتلة تهاجر من أيسلندا لإيطاليا { روما – وكالات – رُصدت ثلاثة حيتان قاتلة في منطقة بحرية تفصل بين شبه الجزيرة الإيطالية وجزيرة صقلية بالبحر المتوسط، في أول رؤية من هذا القبيل في مضايق صغيرة.ويعتقد علماء الأحياء البحرية أنها نفس المجموعة التي جاءت أصلا من أيسلندا وشوهدت قبالة ساحل شمال غرب إيطاليا في وقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيتان قاتلة تهاجر من أيسلندا لإيطاليا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيتان قاتلة تهاجر من أيسلندا لإيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).