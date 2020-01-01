الأولمبي يكثف تدريباته والغاء ودية السعودية

2020/01/01 | 18:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بانكوك / علي النعيمي

كثف منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تدريباته في العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن معسكره الخارجي الأخير تحضيراً للمشاركة في بطولة آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما التي ستقام هنا بعد أيام للفترة من الثامن من كانون الثاني الحالي ولغاية السادس والعشرين منه، بينما اكتملت صفوفه بعد التحاق اللاعبين مصطفى معن والحسن سعد وأحمد سرتيب ومعين احمد ومنتظر عبد السادة ببعثة الوفد العراقي .

اولمبينا وبتوجيه من جهازه التدريبي رفع من وتيرة تحضيراته البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال واللياقة سردار محمد وقد تنوعت التمارين ما بين القوة والسرعة والمقاومة لزيادة قوة العضلات وقدرتها على التحمل وجعل اللاعبين في القمة بالإضافة الى التمارين الخططية التي بدت تتضح ملامحها بشأن التنظيم الدفاعي وأساليب الدفاع عن المنطقة ومهاجمة الكرة في مختلف ارجاء الملعب بالإضافة الى عملية التحول وبناء اللعب وتفعيله من مختلف أرجاء الملعب وزيادة الفاعلية الهجومية في الامام .

واكدت مصادر في بعثة الوفد العراقي إلغاء ودية السعودية التي كان من المزمع إقامتها يوم غد الجمعة إذ كشف مدير شركة ايست سبورت المنظمة لمعسكر منتخبنا الأولمبي عن ان الجانب السعودي اعتذرعن المواجهة الودية.

واشار الى ان الخيار الثاني هو البحث عن منتخب آسيوي بديل لملاقاة اسود الرافدين يوم غد قبل الانتقال الى فندق راما غارديينز بانكوك الذي خصصته اللجنة المنظمـــة لمنتخبات المجموعة الأولى.

من جهته زود المحلل الفني الجهاز التدريبي بمعلومات متنوعة عن منتخبات مجموعة العراق من الجوانب الخططية وأساليب اللعب والستراتيجيات وأبرز مفاتيح اللعب في تلك الفرق مع تقديم تقارير بيانية ورقمية وافلام تفصيلية عن منتخبات تايلند وأستراليا والبحرين سوف يتم عرضها ومناقشتها قبل المباريات.

ومن المرجح ان يسافر إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لمتابعة اللقاء الودي بين المنتخب الأولمبي الأسترالي ونظيره الكوري الجنوبي قبل توجه الفريقين الى بانكوك يوم الرابع من الشهر الحالي.

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