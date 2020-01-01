أربع دول تعلن مشاركتها في المسابقة العربية بالكرة العابرة

2020/01/01 | 18:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اعلن الاتحاد المركزي للكرة العابرة رغبة اربع دول في مشاركتها الرسمية في البطولة العربية بالكرة العابرة للمنتخبات النسوية والاندية ابطال الدوري التي تحتضنها بغداد شباط المقبل بينما توج البياع بلقب بطولة اندية ومؤسسات العراق بالكرة العابرة لفئة الشابات التي اقيمت في بغداد بمشاركة خمسة اندية.

وقال سعدي جاسم مدرب المنتخب النسوي بالكرة العابرة لـ(الصباح الرياضي): ان رئيس الاتحاد المركزي للكرة العابرة الدكتور عبد الوهاب غازي زار خلال الايام الماضية اتحادات تونس والجزائر ومصر ولبنان التي اعلنت مشاركتها الرسمية في البطولة العربية وسيتم خلال الايام المقبلة ارسال دعوات الى بقية الاتحادات من اجل تحديد المنتخبات الاخرى التي ترغب بالتواجد في هذه البطولة.

وعن منافسات اندية العراق اوضح جاسم انه تقرر اقامة هذه البطولة من اجل اختيار تشكيلة المنتخب الوطني تحضيرا لبطولة الاندية العربية التي تحتضنها بغداد شهر شباط المقبل مبينا ان الاندية التي شاركت هي الصناعات الكهربائية والصناعة والخالص والبياع والشباب وشهدت المباريات منافسة قوية بين اصحاب المراكز الاولى والدليل ان فارق النقاط قليل بين البياع بطل الدوري والخالص صاحب المركز الثاني.



واضاف جاسم: لقد جرت متابعة جميع المباريات من قبل الاتحاد ولجنة المدربين من اجل اختيار اللاعبات المتميزات لغرض تسمية المنتخب الوطني النسوي خلال الاسبوع المقبل ومن ثم اقامة معسكر تدريبي داخلي لغرض الوصول الى القائمة النهائية قبيل انطلاق البطولة العربية بالكرة العابرة لاسيما ان منتخب العراق النسوي يتصدر المنتخبات بعدد مرات فوزه بلقب تلك البطولة.

واضاف ان البياع يشرف على تدريبه امجد داود والمشرفة زينة عبد الجبار وجرى اختيار لاعبة البياع كفاح رعد الافضل في الدوري.

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