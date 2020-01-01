تقرير أميركي: تظاهرات العراق أحيت الشارع العربي الميت.. لكنها ليست كافية

2020/01/01 | 18:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، تقريرا أعده الباحث في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كو...

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