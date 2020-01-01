2020/01/01 | 18:42 - المصدر: الغد برس

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المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: الأمور تحت السيطرة في سفارتنا ب

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المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: الأمور تحت السيطرة في سفارتنا ببغداد

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