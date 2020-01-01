ديربي كاونتي يخطف اسطورة المان يونايتد

2020/01/01 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن نادي ديربي كاونتي الإنكليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، من خلال موقعه الرسمي في "التويتر" عن تعاقده مع اللاعب المخضرم واين روني.وأكد النادي، أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً وقع اليوم الاربعاء عقداً مدته سنة ونصف حتى حزيران من عام 2021 ، مع خيار تمديد العقد لعام آخر.وسيحصل أسطورة مانشستر يونايتد على القميص رقم 32 ، ويمكن أن يشارك لأول مرة في مباراة ديربي كاونتي التي سيخوضها على أرضه ضد بارنسلي التي ستقام غدا الخميس .

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