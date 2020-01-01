بسبب صورة... فصل 30 ضابطا في الولايات المتحدة

2020/01/01 | 18:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قرر المسؤولون في ولاية فرجينيا الغربية، فصل 30 من المتدربين الضباط في أكاديمية الشرطة.

وجاء قرار الفصل عقب ظهور صورة لهم وهم يؤدون "التحية النازية"، خلال إحدى الحصص التدريبية.

وأعلن حاكم الولاية، جيم جستيس، أنه قرر فصل جميع المتدربين في قسم الإصلاح والتأهيل في الأكاديمية الذين شاركوا في أداء تحية النازيين.

وتظهر الصورة التي أصدرتها وزارة الشؤون العسكرية والسلامة العامة بالولاية وجوه المتدربين وقد تم إخفاؤها، وهم يرتدون الزي الرسمي، ويرفعون أذرعهم اليمنى لأداء "التحية النازية".

وقالت المدربة بيرد التي وجهوا ليها التحية: "لا يوجد شيء خطأ في الصورة.



هي مجرد تحية، وهم يفعلون ذلك لأنني صعبة المراس، مثل هتلر".

ومن جانبه قال حاكم الولاية: "أدين الصورة بأقوى العبارات الممكنة.



هذا النوع من السلوك لن يتم التساهل معه في أي وكالة تابعة لحكومة الولاية".

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