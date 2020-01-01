2020/01/01 | 18:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا انه يوثق لحظة هروب السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر من السفارة عند دخول المتظاهرين الى الم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد/ لحظة هروب السفير الأمريكي في بغداد من السفارة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد/ لحظة هروب السفير الأمريكي في بغداد من السفارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).