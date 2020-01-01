العمليات المشتركة تعلن انسحاب جميع المحتجين من امام السفارة الاميركية

2020/01/01 | 18:52 - المصدر: السومرية نيوز

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العمليات المشتركة تعلن انسحاب جميع المحتجين من السفارة الاميركية

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