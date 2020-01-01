نائب: عدم تبليغ عبد المهدي للحشد بقرار القصف الأمريكي سيعرضه للمساءلة

2020/01/01 | 18:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عن تحالف البناء منار عبد المطلب ، الأربعاء ، أن عدم تبليغ القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لقوات الحشد الشعبي بقرار القصف الأمريكي سيعرضه للمساءلة القانونية.[…]

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