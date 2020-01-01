أفغانستان.. 26 قتيلا في صفوف قوات الأمن

2020/01/01 | 19:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن 26 على الأقل من عناصر قوات الأمن الأفغانية قتلوا، جراء سلسلة هجمات جديدة نفذتها حركة "طالبان" شمال البلاد الليلة الماضية، حسب مسؤولين محليين.

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