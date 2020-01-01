العراق مستعد لإصدار تأشيرات طويلة الامد للتجار الايرانيين

2020/01/01 | 19:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير العراقي لدى طهران، اليوم الاربعاء، استعداد العراق لإصدار تأشيرات طويلة الامد لرجال الاعمال والتجار الايرانيين، ولكن يبنغي تقديم الطلبات ع...

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